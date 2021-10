L’OMS recommande la généralisation du premier vaccin anti-malaria

Résultat de plus de 30 ans de recherche, le vaccin a été développé par le géant pharmaceutique britannique GlaxoSmithKline et l’ONG Path. « La Belgique, où se trouve le siège mondial de GSK Vaccines, joue un rôle particulièrement important car le vaccin a été recherché, développé et est produit, emballé et expédié depuis notre pays. De plus, la technologie des adjuvants, utilisée dans le vaccin pour stimuler la réponse immunitaire, est une découverte belge développée par GSK à Rixensart », avance la filiale belge de GSK mercredi soir.

Le groupe pharmaceutique s’est engagé à fournir jusqu’à 15 millions de doses par an jusqu’en 2028, conformément aux recommandations et au financement pour une utilisation plus large.