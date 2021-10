Hugo Lloris avant le choc de ce jeudi en Nations League: «Jouer la Belgique facilite la motivation»

Français et Belges ne sont pas d’accord sur tout mais semblent s’accorder sur l’importance de ce deuxième « Final Four » de la Nations League.

À l’instar de Witsel ou Alderweireld en début de semaine du côté de Tubize, Hugo Lloris ne place pas cette compétition turinoise au même niveau qu’une Coupe du monde ou un Euro. Pour autant, le gardien et capitaine de l’équipe de France n’a aucune intention de la snober. « Il y a un trophée en jeu », pointe Lloris. « On sent qu’il y a quelque chose dans l’air depuis le début du rassemblement. C’est une compétition qui réunit les meilleures nations européennes avec des affiches très intéressantes. Je sens que tout le monde est très concentré depuis lundi. Jouer la Belgique, qui est une équipe qu’on respecte et qu’on considère beaucoup, facilite la motivation. »