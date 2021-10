Brussels Airlines: baisse des réservations de dernière minute; lancement de l'offre d'été

Cette évolution permet à Brussels Airlines de publier son planning pour l'été prochain. Celui-ci comporte 29 destinations en Europe -dont La Canée et Antalya pour la première fois depuis 2019-, trois destinations au Moyen-Orient, 18 en Afrique et deux en Amérique du Nord.

Alors que pendant 20 mois, avec la crise sanitaire, le processus de réservation était dominé par des réservations de dernière minute, Brussels Airlines enregistre depuis peu une augmentation des réservations pour les vacances de printemps et pour les prochaines vacances scolaires. "C'est un signe très positif, qui montre que nos clients voient également la lumière au bout du tunnel et qu'ils commencent à planifier leurs vacances de 2022", souligne la compagnie aérienne belge.

"Après deux ans de restrictions de voyage et pour répondre à la forte demande, Brussels Airlines a étendu son offre sur le marché des voyages de loisirs. Avec des vols supplémentaires vers les destinations de vacances les plus populaires pendant la haute saison, la compagnie aérienne souhaite répondre aux souhaits de ses clients qui attendent de pouvoir à nouveau voyager", souligne encore la compagnie aérienne dans un communiqué.

En 2019, la compagnie aérienne avait transporté plus de 10 millions de passagers vers, depuis et via Brussels Airport, un nombre qui a fondu comme neige au soleil en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.