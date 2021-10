Brexit - La City s'inquiète de la fin de l'autorisation pour ses chambres de compensation

La responsable des politiques de l'organisation City of London, qui défend les intérêts du quartier des affaires londonien et par extension du puissant secteur britannique de la finance, "a appelé le Royaume-Uni et l'UE à parvenir d'urgence à un accord permettant aux banques européennes d'accéder aux chambres de compensation britanniques".

La question des chambres de compensation "est une véritable inquiétude pour nous à la City", ajouté Catherine McGuinness, qui s'exprimait mercredi depuis Paris au Global Invest Forum de l'Agefi, précise la City of London dans son communiqué.