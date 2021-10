Prix Victor Rossel du roman de bande dessinée: voici les titres nominés

Les auteurs belges ont donné à la bande dessinée ses lettres de noblesse. Les Prix Rossel les célèbrent désormais au même titre que les écrivains, sur une scène commune : réunir la littérature et le 9e Art, c’est une première mondiale. Voici les livres en lice pour le Prix Rossel du meilleur roman de bande dessinée. Le lauréat sera proclamé le 27 octobre à Ottignies-Louvain-la-Neuve, la ville du Musée Hergé.

Dany Laferrière n’est pas le seul Académicien à se piquer de 9e Art. Didier Decoin, président de l’Académie Goncourt et auteur de John L’Enfer , vient de publier sa première bande dessinée, Le sang des Valois , dans un registre narratif plus classique, en complicité avec le dessinateur Marc Jailloux, orfèvre des reprises d’Alix, le héros légendaire de Jacques Martin…

La bande dessinée, c’est de l’écriture ! L’image porte la signature de Dany Laferrière, membre de l’Académie française et Prix Médicis. L’écrivain s’apprête à publier, le 13 octobre, son troisième « roman dessiné », Sur la route avec Bashô , inspiré par les voyages du moine japonais maître de l’art du haïku. Dans ce livre à la poésie frémissante des herbes folles, sa plume et son pinceau parcourent le monde pour n’en retenir que des images pareilles « à des grains de poussière qui dansent dans la lumière du matin ».

Par ailleurs, la temporalité de la bande dessinée s’est affranchie des contraintes éditoriales de la presse pour la jeunesse. Les albums classiques au format standardisé ne dictent plus la norme. Des romans graphiques de plus de 500 pages ont libéré la narration.

La bande dessinée s’inscrit de plus en plus dans le champ de la littérature contemporaine et les auteurs belges ont été les premiers à la prendre au sérieux, sourds aux préjugés dont elle faisait l’objet parmi les élites culturelles. Dans son livre Bande dessinée et littérature , le professeur de la Sorbonne Jacques Dürrenmatt pointe parmi les critiques les plus courantes formulées à l’encontre de la bande dessinée, la brièveté de la lecture. Une bande dessinée serait, par-là, plus proche de la nouvelle que du roman. L’argument renforce notre conviction d’écrire l’histoire dans le bon sens : ces deux genres littéraires ont toujours été mis sur pied d’égalité par le Prix Rossel !

En 2021, la bande dessinée s’est affranchie des frontières du rire et de l’aventure. Son esthétique s’est ouverte aux mondes intérieurs, aux faits de société, à tous les registres de la vie comme de l’imaginaire. Selon Philippe Paolucci, expert en sciences du langage, la bande dessinée est littéraire parce qu’elle « puise dans les ressources de sa mixité et de son langage pour mieux cultiver l’ambigu ».

Comme pour le Prix Rossel de littérature, les livres nommés ont été créés par des auteurs ou des autrices belges, résidant en Belgique depuis au moins cinq ans. Le Prix Victor Rossel du meilleur roman de bande dessinée est attribué en partenariat avec la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, l’Académie Victor Rossel de bande dessinée, et avec le soutien de la Fnac Belgique.

Dans cet esprit, Bernard Hislaire, fraîchement élu en 2018 à la présidence de l’Académie des Grands Prix Diagonale, avait proposé aux éditions Rossel de fusionner le Prix de bande dessinée éponyme avec le Prix Victor Rossel. En 2021, une remise des prix commune sera organisée pour la première fois sur la scène de Louvain-la-Neuve. Le président de la désormais Académie Victor Rossel de bande dessinée, Bernard Hislaire, a défini les critères de choix pour les nominés au Prix Rossel du meilleur roman de bande dessinée. Les jurés ont eu pour mission de retenir « la qualité de l’écriture graphique, l’inventivité de la mise en scène, la puissance de la narration, ainsi que l’originalité et la sensibilité des thèmes abordés ».

Les quatre titres nominés Par Daniel Couvreur

« Ne m’oublie pas », Alix Garrin

Le Lombard.

Dans un style personnel, inventif et lumineux, la jeune autrice belge, Alix Garrin, a écrit son premier roman graphique, Ne m’oublie pas , à l’économie de trait. Ses touches de crayon d’une audace délicate expriment toute la pudeur des sentiments. Son livre montre l’humain dans sa fragilité. Alix Garrin est en empathie avec ses personnages en fugue, Clémence et Mamy, la grand-mère atteinte de la maladie d’Alzheimer.

Entre réalisme et onirisme, le récit emporte les yeux comme l’esprit dans une émerveillante quête d’identité. Entre moments d’égarement et trous de mémoires, ces deux femmes rebelles sont habitées par la fureur de vivre . Ne m’oublie pas est une ode farouche à la liberté. Clémence et Mamy ont des hauts et des bas mais, en leur compagnie, chaque jour vaut d’être vécu.

Alix Garrin combat la solitude, refuse l’isolement, l’infantilisation. Son livre rend sa dignité à la vieillesse. De quel droit condamne-t-on nos aînés à l’enfermement ? Clémence et Mamy se révoltent joyeusement contre les non-dits de cette inhumanité. Elles vont briser les règles, sortir de la norme, suivre leur fantaisie et courir derrière l’horizon. Ne m’oublie pas tourne tantôt bien et tantôt mal. C’est une œuvre de vulnérabilité dont on ne revient pas indemne.

L’autrice s’est inspirée de son vécu familial et de sa relation avec sa grand-mère, qui avait encore vingt ans dans sa tête. Dans un monde dont le silence étouffe, elle a voulu lui rendre une chance d’exister au travers de la fiction d’un road-movie entre passé et présent, où Clémence kidnappe Mamy pour la ramener dans la maison de son enfance. Ce voyage interdit sera aussi l’occasion pour Clémence de se regarder dans le miroir, d’observer ses propres failles, de prendre conscience de son corps et de ce qu’elle veut en faire. Elle se sentait incomplète. Elle découvrira son moi sur la route. Dans Ne m’oublie pas , les images bondissent à chaque page comme un élan du cœur. «Ne m’oublie pas», Alix Garrin, Le Lombard, 224 p., 22,50€

« Pacific Palace », Christian Durieux

Dupuis.

Entre réalité et illusion, dans une ligne claire au trait faussement vintage, l’artiste belge, Christian Durieux, approche dans son album Pacific Palace , la lumière envoûtante du grand hôtel de L’année dernière à Marienbad , le film onirique d’Alain Resnais. Sur la Riviera française, au crépuscule du XXe siècle, l’auteur enferme Spirou et Fantasio trois jours et trois nuits avec la famille d’un dictateur accueilli par la République. Ce huis clos hors du monde va bouleverser les héros en profondeur. Dehors, rien ne bouge. Dedans, chaque mouvement est observé de près. Fantasio disserte sur la conscience politique, tandis que Spirou se laisse éblouir par Elena, la fille du dictateur.

Dans les couloirs, Christian Durieux manipule ses personnages avec maestria. Si officiellement, la France ferme les yeux et se bouche le nez, sous la courtoisie de façade, le président Korda dérange les apparences démocratiques. Même sa fille tremble devant cet homme qui sait tout sur tout et pour qui la vérité a plusieurs visages. Il y a dans ses yeux tout le poids de l’histoire. Spirou va se découvrir une forme de violence intérieure. Christian Durieux le débarrasse de son costume de héros exemplaire. L’amour le rend soudain faillible, humain. Son amitié pour Fantasio s’en trouvera sublimée. Pacific Palace est une tragédie dont chaque case est mise en scène avec une précision d’horloger. Toute parole, tout baiser peut être retenu contre chacun des acteurs en place. La tension devient progressivement irrespirable et les secrets vont sauter à la figure des protagonistes. Spirou y laissera une part de son innocence. Christian Durieux déboulonne la statue du héros en toute impunité.

«Pacific Palace», Christian Durieux, Dupuis, 80 p., 16,50€

« Amore », Zidrou et David Merveille

Delcourt.

En amour, les histoires les plus courtes sont parfois les meilleures. Zidrou, le scénariste belge de Tamara ou des Beaux Etés, conte neuf brèves histoires d’amour, dessinées à l’émotion forte par David Merveille. Passionnées de couleurs, ces symphonies du bonheur et ces tragédies de couples ont la beauté brute des amours éperdues. Zidrou n’a pas de goût pour la guimauve. Il séduit comme il trompe. Il trahit comme il aime. David Merveille embrase de son talent chacune de ces passades. Les deux auteurs s’entendent pour aller à l’essentiel, sans vulgarité dans le trait, sans outrager les sentiments.

L’album se bécote comme deux amoureux sur un banc public. Les mots sont presque superflus devant la fragilité du trait. Amore est un carnet de poésie intime où il et elle s’aiment, avec une autre, une endormie, avec un Gondolier cocu, à Venise, entre deux verres de Spritz. David Merveille et Zidrou cueillent la fièvre du oui sur les lèvres, sans bousculer la morale, à la façon de l’huître sur sa perle. Il y a dans ce livre, le livreur du cœur, le ramoneur du cœur et le facteur du cœur. Ils ont tous les mots embrassants. Leurs histoires, de cœur forcément, se dévorent avec des yeux jaloux.

Aussi vrai que le secret de l’amour tient dans l’acte de le pratiquer chaque jour, Amore se lit comme un rêve posé sur la vie où l’amour est à elle, à lui, à nous. Zidrou et David Merveille enlacent irrésistiblement le lecteur dans ces contes amoureux dont chacun a sa couleur propre.

«Amore», Zidrou et Merveille, Delcourt, 128 p., 19,99€

« Aaron », Ben Gijsemans

Dargaud.

Six ans après Hubert , le maître minimaliste flamand Ben Gijsemans publie un second roman graphique, Aaron , dans une esthétique proche de Chris Ware, le pape de l’underground américain. Ce perfectionniste du trait épure tout ce qu’il touche. Dévoreur de romans, l’auteur est en quête absolue d’introspection. Ses œuvres exigent un effort de lecture. Ben Gijsemans bannit l’action des cases. Au premier regard, il ne se passe rien. Le récit court sur le fil du rasoir, à la manière exigeante d’un Michael Haneke, le cinéaste du Temps du loup et d’ Amour …

Dans Aaron , il aborde sans jamais en prononcer le nom, le tabou de la pédophilie. Le quotidien d’Aaron se dessine au travers d’une succession répétitive de petites vignettes à la mécanique implacable. Le personnage est comme prisonnier du regard du lecteur, témoin invisible de son drame intérieur, de sa solitude, de l’horreur de son penchant. Pour ne pas franchir la ligne rouge, Aaron se réfugie dans la solitude et les comics. Les super-héros, dont il nous fait partager les exploits, lui donnent la force de dompter la bête.

L’auteur affirme que son personnage « découvre ce qu’il nie et nie ce qu’il découvre ». Sa souffrance est au cœur du livre, dont la narration l’enferme dans une nasse. Jusqu’au bout, Aaron tentera d’embrasser la normalité, d’arrêter de fantasmer sur le petit Arian, de ne pas vivre un fatal moment d’égarement. Ben Gijsemans assied le lecteur dans le malaise permanent, tout en s’interdisant de franchir la ligne rouge. Le dessin est clinique et le récit sans issue. La réalité dérange et, plutôt que de la fuir, l’auteur invite à la regarder en face.