Actions chez AG Insurance: des exigences des syndicats trop élevées pour la direction

Le point de rupture le plus important, selon Chris Wauman, représentant BBTK/SETCa, porte sur la suppression de l'enregistrement du temps de travail en cas de télétravail. "Auparavant, lorsque nous nous rendions au bureau, la plupart des employés disposaient d'un badge pour pointer à l'entrée et à la sortie. Quand les employés effectuaient des heures supplémentaires, ils accumulaient des récups. Mais cela ne devrait plus être le cas avec le nouveau système de télétravail. Cependant, les chiffres montrent que les gens effectuent plus d'heures à la maison qu'ils ne le devraient."

Dans leurs griefs, les syndicats pointent aussi un manque chronique de personnel, une charge de travail excessive dans presque tous les services et l'absence de compensation pour les efforts fournis pendant la crise Covid, alors que l'entreprise "réalise des bénéfices de plus d'un demi-milliard d'euros depuis des années".