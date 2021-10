Début du premier procès d’assises pour des menaces sur Facebook

Sami Haenen, Flémallois de 31 ans, a comparu à la cour d’assises de Liège, ce mercredi, dans le cadre de la constitution du jury qui statuera sur son dossier. Six femmes et six hommes le jugeront pour avoir rédigé des menaces sur Facebook. Jamais un tel procès ne s’est déroulé en Belgique.

Ce n’est pas la première fois que Sami Haenen fait parler de lui. Il y a quelques années déjà, ce jeune homme faisait le buzz sur les réseaux sociaux via des vidéos qu’il postait sous le pseudo de « Jean-Rachid Rambo » ou « Jean-Claude Rage ». On l’y voyait se lancer dans des chorégraphies particulièrement hasardeuses, chantant (faux) son mal-être et son désir de reconnaissance sur la musique de chansons d’Alizé ou de Kim Wilde. Des dizaines de milliers de personnes ont visionné les vidéos, et des centaines d’entre elles ont laissé sous celles-ci des commentaires moqueurs, hilares ou méprisants.