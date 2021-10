Youri Tielemans avant le match des Diables rouges contre la France: «La déception était énorme en 2018»

Sur les Bleus : « La France sans Kanté est une équipe différente. Mais, même sans lui, les Bleus essaieront de faire quelque chose. Nous devrons être très attentifs à Paul Pogba, par exemple, qui est là. Par rapport à l’Euro, ce sera aussi un match différent pour la France. Je ne pense pas que ce tournoi soit encore dans l’esprit des joueurs tricolores. »

Sur sa condition : « Je ne remets pas en cause ma forme. J’essaie juste de travailler tous les jours, sur et en dehors du terrain. Je veux aider l’équipe et ma performance individuelle suivra par après. À Leicester, nous avons connu un début de saison difficile. Peut-être que cette sélection me fera du bien. »