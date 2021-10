Greiner annonce l'approbation du prospectus relatif à la reprise de Recticel

La période d'acceptation initiale débutera le 14 octobre et devrait prendre fin le 17 décembre 2021. Le paiement du prix de l'offre est prévu le 23 décembre. Le prix de l'offre aux actionnaires de Recticel est de 13,50 euros par action.

"L'étroite collaboration entre Greiner et Recticel qui résultera de la transaction permettra de réunir deux acteurs solides opérant sur des segments de marché adjacents, à savoir les mousses de confort et les mousses techniques, de renforcer l'industrie européenne de la mousse pour qu'elle puisse affronter efficacement la concurrence internationale et d'accélérer la croissance des deux sociétés", explique Greiner.