Comment réagir quand on est victime de propos haineux sur les réseaux sociaux?

Premier réflexe, lorsqu’on est victime de propos haineux sur les réseaux sociaux : tenter d’effacer ce qui a été écrit, ce qui suscite l’ironie et le mépris. C’est un mauvais réflexe, explique Me Jacques Englebert, spécialiste en droit des médias : « Ce qu’il faut faire en priorité, c’est rassembler les preuves de tout, explique-t-il. Il faut faire des captures d’écran de tous les messages, publications et commentaires, pour pouvoir établir la matérialité. » Certains préconisent, pour éviter toute contestation, qu’un huissier de justice soit appelé pour constater l’existence des publications : « Cela a une valeur probante plus importante, et cela évite toute discussion sur l’authenticité s’il y a contestation », explique le spécialiste. Pour que le dossier soit le plus complet possible, mieux vaut en outre que les éventuelles captures d’écran permettent de situer la date et l’heure des publications.