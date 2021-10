Averses, nuages...: les prévisions météo des prochains jours

Ce mercredi soir, il fera d'abord encore très nuageux avec quelques averses localisées, rapporte l’IRM. Dans le courant de la nuit, des éclaircies se développeront, surtout dans l'ouest. Seule une dernière averse isolée sera alors possible. Le temps sera brumeux et du brouillard se formera de manière répandue en Ardenne. Le vent deviendra faible à modéré d'ouest à nord-ouest. Les minima seront compris entre 7 ou 8 degrés sur les régions de plaine proches de la frontière française et en haute Ardenne, et 12 degrés dans le nord.