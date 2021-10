Accord entre l'Irak et les Émirats pour cinq centrales électriques solaires

Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a présidé la signature de l'accord entre son gouvernement et la société Masdar appartenant au gouvernement d'Abou Dhabi, capitale des Emirats. L'accord prévoit la construction de "cinq centrales électriques solaires" avec "une première phase de production de 1.000 mégawatts (MW)", selon un communiqué du bureau de M. Kazimi.

En septembre, l'Irak a signé un contrat avec TotalEnergies portant sur plusieurs milliards de dollars d'investissements, qui englobent notamment la construction d'une centrale électrique solaire de 1.000 MW de capacité pour fournir la région de Bassora (sud).

L'Irak dispose d'immenses réserves d'hydrocarbures. C'est le deuxième pays de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), et l'or noir représente plus de 90% de ses revenus. Mais il est confronté à une crise énergétique aiguë et connaît d'incessantes coupures d'électricité, qui alimentent le mécontentement social.