Union européenne: l’attente au guichet européen s’éternise pour les Balkans occidentaux

Le « processus » est reconfirmé. Mais rien ne garantit son issue. Et rien n’exclut qu’il puisse (continuer à) s’éterniser, sans jamais conclure : les Balkans occidentaux sont repartis du sommet de Brdo, en Slovénie, sans la moindre perspective concrète d’adhésion à l’Union européenne.

Après plusieurs semaines de tractations en coulisses, les Etats membres de l’Union européenne ont quand même décidé qu’il fallait coucher le mot « élargissement » dans la déclaration de 9 pages, adoptée ce mercredi lors du sommet avec les six pays balkaniques, qui languissent aux portes du « club ». La référence était combattue par plusieurs capitales. On pense à Paris, La Haye ou Copenhague. Le projet y fait figure d’épouvantail absolu sur fond de crispations « identitaires ». Et les errements sur le front de l’Etat de droit observés dans plusieurs Etats membres de l’élargissement des années 2000 ne rendent pas l’idée plus populaire…