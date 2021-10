Brussels Airlines: voici les 50 destinations desservies l’été prochain

Brussels Airlines enregistre depuis peu une augmentation des réservations pour les vacances de printemps et pour les prochaines vacances scolaires, ce qui lui permet de publier son planning pour l’été prochain.

Alors que pendant 20 mois, avec la crise sanitaire, le processus de réservation était dominé par des réservations de dernière minute, Brussels Airlines enregistre depuis peu une augmentation des réservations pour les vacances de printemps et pour les prochaines vacances scolaires. « C’est un signe très positif, qui montre que nos clients voient également la lumière au bout du tunnel et qu’ils commencent à planifier leurs vacances de 2022 », souligne la compagnie aérienne belge.

Brussels Airlines constate, depuis plusieurs semaines, un retour à la normale des voyageurs, qui réservent moins en dernière minute. Ils le font en effet à nouveau plus longtemps à l’avance, se réjouit mercredi la compagnie aérienne, qui lance d’ores et déjà son offre pour l’été 2022.

Cette évolution permet à Brussels Airlines de publier son planning pour l’été prochain. Celui-ci comporte 29 destinations en Europe -dont La Canée et Antalya pour la première fois depuis 2019 –, trois destinations au Moyen-Orient, 18 en Afrique et deux en Amérique du Nord.

En réponse à la demande de vacances ensoleillées, Brussels Airlines prévoit un large éventail de choix pour les voyageurs de loisirs. Les points forts du réseau européen sont entre autres les îles grecques, dont Corfou, La Canée, Héraklion, Kos, Rhodes et Zakynthos ainsi que les îles Canaries et les îles Baléares.

Les destinations italiennes Florence, Naples, Bari, Catane ou Olbia restent également prisées par les Belges.

Les destinations de vacances populaires telles que Malaga, Alicante, Faro, Porto et Lisbonne seront reliées à Bruxelles plusieurs fois par jour.

« Après deux ans de restrictions de voyage et pour répondre à la forte demande, Brussels Airlines a étendu son offre sur le marché des voyages de loisirs. Avec des vols supplémentaires vers les destinations de vacances les plus populaires pendant la haute saison, la compagnie aérienne souhaite répondre aux souhaits de ses clients qui attendent de pouvoir à nouveau voyager », souligne encore la compagnie aérienne dans un communiqué.

En 2019, la compagnie aérienne avait transporté plus de 10 millions de passagers vers, depuis et via Brussels Airport, un nombre qui a fondu comme neige au soleil en 2020, en raison de la pandémie de Covid-19.

La liste complète :

29 destinations en Europe :

Espagne:

Malaga

Alicante

Ibiza

Gran Canaria

Palma de Majorque

Ténérife

Valence

Grèce:

Athènes

Corfou

La Canée Crète

Héraklion

Kos

Rhodes

Zakynthos

France:

Bordeaux

Nice

Italie:

Bari

CataneFlorence

Naples

Olbia

Palerme

Croatie:

Dubrovnik

Split

Portugal:

Faro

Lisbonne

Porto

Russie:

Moscou Cheremetievo

Saint-Pétersbourg

3 destinations au Moyen-Orient :

Arménie:

ErevanIsraël:

Tel AvivTurquie:

Antalya

18 destinations en Afrique

Marrakech

Nador

Tanger

Abidjan

Accra

Banjul

Cotonou

Dakar

Freetown

Lomé

Monrovia

Douala

Yaoundé

Kinshasa

Luanda

Bujumbura