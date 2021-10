Cette fois, les Diables n’entendent plus se faire piéger comme des Bleus

Pour la cinquième fois depuis l’après-Guerre, les Diables auront l’occasion de disputer une demi-finale. Officiellement, celle d’un tournoi étalé sur 13 mois. Un tournoi à coulissement double, comprenant le prélude d’une phase éliminatoire par poules (Danemark, Islande, Angleterre) suivie d’un Final 4 (Espagne, Italie, France, Belgique, soit 3 équipes championnes du monde et d’Europe). Une formule empruntée aux grands sports américains. Dans ces conditions, on peut difficilement comparer cette présence dans le dernier carré d’une jeune compétition (dont le palmarès fut étrenné en juin 2019 par le Portugal), avec les grandes heures du football belge : l’Européo italien de 1980 (finale), le Mundial de 1986 (4e place) au Mexique ou la dernière grande performance en date, à la Coupe du monde russe (3e place). Tout au plus le schéma de la compétition proposé en cette fin d’été indien entre Milan et Turin, se rapproche-t-il de l’Euro 1972 à 4 équipes, organisé sur le sol belge.