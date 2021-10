Qualifications Euro U21 2023: les jeunes Diables se préparent pour le Kazakhstan

L’équipe nationale espoirs de football, avec pour la première fois le nouvel entraîneur assistant Olivier Deschacht sur le terrain mercredi, espère poursuivre sur la lancée de son bon départ lors des éliminatoires de l’Euro U21, organisé en 2023 en Géorgie et en Roumanie.

Les déplacements au Kazakhstan (1-3) et en Turquie (0-3) ont été parfaitement négociés. Vendredi, les Diablotins de Jacky Matthijsen affronteront le Kazakhstan à Louvain. Mardi, ils défieront le Danemark.

Auteur d’un bon début de saison avec Charleroi, Anass Zaroury a rejoint la sélection. « Je me sens bien dans ce groupe. Ma présence prouve que le travail paie, j’ai travaillé dur pour ça. » Un programme copieux attend les jeunes Diables, avec quatre matchs en un mois et demi, en commençant par le Kazakhstan. « Le 6 sur 6 est bien pour la confiance, mais rien n’est joué. On se concentre match par match. »