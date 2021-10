Opération de grande envergure en Belgique et ailleurs: 18 arrestations et 350 armes saisies

L’organisation criminelle faisant l’objet de l’enquête s’était spécialisée dans la transformation d’armes à létalité réduite en armes létales. Elle est soupçonnée d’avoir fourni plus de 1.500 armes à feu à des groupes criminels.

Dix-huit personnes ont été arrêtées et plus de 350 armes à feu ont été saisies ces dernières semaines à travers toute l’Europe dans le cadre d’une enquête soutenue par Europol et visant une bande de trafiquants d’armes, a annoncé mercredi l’agence européenne de police criminelle.

Afin de traduire ces trafiquants d’armes en justice, une taskforce opérationnelle a été mise sur pied entre les Pays-Bas, la Slovaquie, l’Espagne, l’Allemagne, l’Autriche, la Pologne, le Royaume-Uni, et enfin, la Belgique.