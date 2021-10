Roberto Martinez est confiant avant la revanche contre la France: «Nous sommes plus forts qu’il y a trois ans!»

La défaite, survenue après un match équilibré, est restée en travers de la gorge de nombreux Belges. « Je crois que nous sommes plus forts qu’il y a trois ans », a déclaré un Roberto Martinez détendu mercredi, en conférence de presse.

« J’ai un plus grand groupe à disposition et les joueurs ont aussi plus d’expérience : la synchronisation est meilleure et ils se comprennent mieux sur le terrain. Il en va de même pour les Français, à la différence près qu’ils ont intégré plusieurs nouveaux et jeunes dans le onze de base. Les autres ont acquis de l’expérience. Mbappé était encore un novice en Russie, maintenant il est à l’apogée de sa carrière. Il y a également Pogba, Griezmann… À chaque position, Didier Deschamps peut choisir entre trois joueurs du top. D’un autre côté, je suis sûr qu’il en pense de même, à savoir que son équipe a aussi progressé. »