Dans quelle serrure la «clé» De Bruyne doit-elle rentrer?

Maître à jouer des Diables rouges, Kevin De Bruyne sera peut-être la clé d’un Belgique-France qui s’annonce, comme en 2018, très fermé sur le plan tactique. De quoi, peut-être, pousser Roberto Martinez à changer ses plans et tenter un pari, en repositionnant KDB dans le milieu du jeu aux côtés de Witsel, de Tielemans… ou à la place d’un des deux ? Peut-être.

À Turin, Kevin De Bruyne sera encore une fois l’élément le plus fort, celui qui pourra tout changer contre la France. Plus qu’un Eden Hazard en quête d’un nouvel élan et d’un Romelu Lukaku qui ne brillera que sous la lampe du génie gantois. Roberto Martinez en a parfaitement conscience, Didier Deschamps également.

Avant d’affronter les Bleus, il semble inimaginable que le Catalan n’ait pas préparé un plan, une surprise du chef comme celle qui l’a mené vers son heure de gloire face au Brésil en 2018. C’est l’instant, c’est le moment de jouer ses meilleures cartes et piéger ainsi le sélectionneur français qui avait parfaitement lu le jeu de son opposant il y a trois ans. Logique, Martinez l’avait dévoilé quelques jours auparavant face à Neymar & co.