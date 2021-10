Il faut une réforme de l’Etat pour plus d’efficacité, et pas à l’ancienne

Le président du PS contourne le communautaire devant des étudiants à Gand pour se concentrer sur la lutte climatique, et ceux qui voyaient se profiler une réforme institutionnelle belge en tirent déjà des conclusions. Pour le politologue Carl Devos, Paul Magnette aurait dit en filigrane à Bart De Wever : « Le confédéralisme, c’est non ! » Pour d’autres, l’institutionnel est au frigo : circulez il n’y a plus rien à voir. Vraiment ?

Soyons clairs : ce ne sont pas les réformes de l’Etat qui réenchanteront la politique et les enjeux cruciaux ne manquent pas en Belgique avant de se pencher sur les structures. Inondations, pandémie, prix de l’énergie, réchauffement climatique : les fronts qui réclament l’action urgente du politique sont même d’importance vitale pour les citoyens.