A 100 ans, le plus vieil accusé de crimes nazis jugé en Allemagne

Josef S., ancien caporal-chef de la division « Totenkopf » (Tête de mort) des Waffen-SS, est poursuivi pour « complicité de meurtres » de 3.518 prisonniers lorsqu’il opérait dans le camp de concentration de Sachsenhausen, non loin de Berlin, entre 1942 et 1945.

Entre son ouverture en 1936 et sa libération par les Soviétiques le 22 avril 1945, le camp de Sachsenhausen a vu passer quelque 200.000 prisonniers, principalement des opposants politiques, des Juifs et des homosexuels.

Il avait 21 ans au début des faits. Il est notamment soupçonné d’avoir fusillé des prisonniers soviétiques et « d’aide et de complicité de meurtres par gaz » de type Zyklon B.

Depuis dix ans, l’Allemagne a jugé et condamné quatre anciens SS en élargissant aux gardiens de camps et autres exécutants de la machinerie nazie le chef d’accusation de complicité de meurtre, illustrant la sévérité accrue, quoique jugée très tardive par les victimes, de sa justice.

Ainsi Josef S. « n’est pas accusé d’avoir tiré sur quelqu’un en particulier, mais d’avoir contribué à ces actes par son travail de gardien et d’avoir été au courant que de tels meurtres avaient lieu dans les camps », explique la porte-parole du parquet de Neuruppin, Iris le Claire. « Il est en grande partie en bonne santé et ne montre aucun signe de démence naissante. On peut affirmer qu’il est mentalement et spirituellement très sain », affirme Thomas Walther, l’avocat de 11 des 16 parties civiles de ce procès, dont sept survivants.