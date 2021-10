Grégoire Dallemagne (Luminus) : «Les prix de l’énergie et du gaz resteront élevés en 2022» Grégoire Dallemagne, président de la Febeg et CEO de Luminus, était l’invité de Bel RTL ce jeudi.

Grégoire Dallemagne, président de la Febeg. - Belga.

Par la rédaction Publié le 7/10/2021 à 08:28 Temps de lecture: 2 min

Grégoire Dallemagne, le président de la Fédération belge des entreprises électriques et gazières (Febeg) était l’invité de la matinale de Bel RTL ce jeudi. « On fait face à une reprise économique assez forte. Cela s’accompagne d’une augmentation du coût des matières premières. » Cette augmentation des coûts de l’énergie et du gaz n’est pas un avantage pour les fournisseurs. Chaque mois, le consommateur va payer un prix fixe. Lorsque les prix se multiplient par cinq, le fournisseur doit alors avancer l’argent au consommateur, et cela peut peser très lourd sur sa trésorerie, selon Grégoire Dallemagne.

Le marché des fournisseurs de gaz et d’énergie est le plus concurrentiel d’Europe. Beaucoup de gens changent de fournisseur chaque année. La situation économique actuelle fait peser encore plus de risque sur un marché qui est déjà très concurrentiel. L’énergie éolienne est bénéfique car elle ne produit pas d’émissions de CO2. Mais le vent ne souffle pas toujours, cette énergie éolienne n’est donc pas toujours présente. Il faut la compléter par d’autres sources d’énergie qui peuvent être « démarrées » lorsque l’on en a besoin.

Une hausse structurelle Les prix sont élevés, et vont le rester en 2022. Selon Grégoire Dallemagne, ils baisseront l’année suivante – c’est en tout cas ce que prédisent les marchés aujourd’hui.