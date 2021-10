Sérieux revers pour la production industrielle allemande en août

Sur un an, la production grimpe timidement de 1,7%, mais demeure 9% en dessous de son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, en février 2020.

Les analystes, selon le consensus de Factset, tablaient sur un tassement plus modeste en août, à -0,1%.

Dans le détail, la production a diminué de 17,5% dans l'automobile, en plein marasme, et de 7,8% dans les biens d'équipement par rapport à juillet.

La production de biens de consommation a elle baissé de 2,6% et celle de biens intermédiaires de 2,4%.

La construction a reculé de 3,1% tandis que la seule hausse du mois est à mettre au crédit du secteur de l'énergie (+4,1%).

Après un vif rebond de l'économie allemande sur la seconde partie de 2020, la tendance des derniers mois est négative, en raison notamment des pénuries de matériaux tels que les semi-conducteurs, le bois et les plastiques, augurant mal de la croissance du PIB au troisième trimestre.

En ajoutant la flambée des prix de l'énergie et les arrêts de production, surtout visibles dans l'automobile, on obtient un "breuvage toxique qui sent légèrement la stagflation", commente Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.