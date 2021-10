Technologie: Agoria ambitionne de créer et pourvoir 16 emplois par jour ouvrable d’ici 2030

La crise du coronavirus semble déjà être un lointain souvenir pour le secteur de la technologie. Les employeurs reprennent confiance et se montrent optimistes à l’idée de réinvestir dans l’avenir. Et pour cause, leur secteur enregistre des chiffres records à bien des égards.

Sur le plan financier, d’abord. Puisque, selon Agoria, la technologie engrangera un chiffre d’affaires de 137 milliards d’euros en 2021, soit 5 milliards de plus qu’en 2019, avant le début de la crise sanitaire.