Pierre-Joseph Laurent et Jacinthe Mazzocchetti: «Le monde d’après passe par la quête d’une finalité»

Un livre ouvert. C’est le sentiment que l’on a en lisant Dans l’œil de la pandémie , l’ouvrage de Jacinthe Mazzocchetti et de Pierre-Joseph Laurent (J.M. et P.-J.L. ci-dessous). Les deux chercheurs néolouvanistes ont saisi la crise sanitaire à chaud pour livrer ce travail où cohabitent le compte rendu d’une époque, son analyse comparée mais aussi une multitude de témoignages et de textes poignants. S’il n’est pas dit que chacun y trouvera réponses aux questions engendrées par une année et demie de crise sanitaire, ce livre peut aider assurément à mieux les chercher.