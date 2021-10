Explosion de gaz dans une entreprise chimique en Région flamande: un employé est décédé

Une explosion a eu lieu jeudi matin à 8 h 15 sur le site de l’entreprise de décapage chimique et thermique du métal Thermo-Clean à Heusden-Zolder, commune néerlandophone de la province de Limbourg. Un employé est décédé.

«Il y a eu un problème avec le four pendant le processus de production. Il s’est emballé et a surchauffé. Avant d’ouvrir le four, il faut normalement attendre que la température baisse à un niveau acceptable. A l’ouverture de celui-ci, certains gaz ont été libérés et mélangés à l’oxygène. C’est ce qui a provoqué l’explosion. Un ouvrier, un jeune homme d’une vingtaine d’années originaire de Heers et qui se trouvait près du four, a perdu la vie. Quatre autres travailleurs ont été emmenés en observation à l’hôpital. Les employés ont bénéficié d’un soutien psychologique», a déclaré le bourgmestre de Heusden-Zolder, Mario Borremans (N-VA). L’inspection du travail a été informée.