Telenet s'attaque au marché locatif avec le groupe de construction Willemen

"Concrètement, vous ne recevez pas seulement les clés de votre appartement pris en location, puisque les services de base et les services publics tels qu'eau, électricité et télécommunications sont également gérés pour vous. De plus, vous choisissez les services supplémentaires que vous souhaitez, tels qu'une aide au nettoyage et au repassage, un abonnement floral ou à une box-repas, un abonnement à un service de voitures, trottinettes ou vélos partagés, etc.", illustre Telenet.

Au lieu de gérer soi-même des dizaines de services différents, toute l'administration est centralisée via la co-entreprise.