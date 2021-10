Climat - En 2019, les émissions de gaz à effet de serre dépassaient de 2% leur niveau de 2014

La baisse globale constatée entre 2008 et 2019 s'explique par une diminution des émissions de GES dans certains secteurs d'activités importants ainsi que des ménages. "Les secteurs des transports (-26%), de l'énergie (-24%) et industriels (-18%) sont les principaux contributeurs à la diminution enregistrée", selon le Bureau du Plan.

Entre 2008 et 2019, les émissions de gaz à effet de serre (GES) en Belgique se sont rétractées d'environ 16%. Elles ont baissé progressivement jusqu'en 2014, le niveau le plus bas de la période étudiée, avant de repartir à la hausse en 2015 pour ensuite diminuer très légèrement jusqu'en 2019. Par conséquent, les GES dépassaient encore de 2%, en 2019, leur niveau de 2014, souligne le Bureau du Plan.

Les secteurs primaire (agriculture, pêche, exploitation forestière...) et tertiaire (services commerciaux) sont les deux seuls à avoir vu progresser leurs émissions de deux points de pourcentage entre 2008 et 2019 pour atteindre respectivement 11% et 9%. La part du secteur énergétique a, elle, diminué de 15% à 13%.

Les secteurs industriels contribuent pour plus d'un tiers aux émissions totales de gaz à effet de serre en Belgique. La part des ménages reste stable et oscille, elle, autour de 20%.

De manière générale, le dioxyde de carbone (CO2) est le principal gaz à effet de serre émis en Belgique. En 2019, il représentait 86% des émissions totales de GES et avait baissé de 16% entre 2008 et 2019. Les deux autres principaux gaz à effet de serre sont le méthane (6% en 2019) et le protoxyde d'azote (5%). Leurs émissions ont respectivement diminué de 12% et 20% entre 2008 et 2019.