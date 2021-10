Signalement d’un homme armé dans une haute école à Courtrai: la police déployée, le campus fermé

La police effectue une importante perquisition sur le campus de la haute école Vives à Courtrai après avoir reçu des rapports faisant état d’un homme armé présumé sur le terrain. Ceci a été confirmé par le porte-parole de la zone de police Vlas. Le campus a été fermé, les étudiants et le personnel sont en train d’être évacués. Le collège appelle les gens à rester à l’écart.

La police est arrivée en masse et a établi un périmètre autour de l’endroit où l’homme a été vu pour la dernière fois. « Nous sommes pleinement engagés dans une opération de recherche », confirme Thomas Detavernier, porte-parole de la zone de police Vlas. « Le campus est complètement fermé et nous sommes en train de raccompagner tous les étudiants. » Les étudiants et le personnel sont emmenés.

Sur les médias sociaux, l’école indique que le campus de Courtrai est en confinement complet. Il demande aux étudiants de rester à l’écart. Pour l’instant, l’homme n’a pas été retrouvé.