Nestlé lance des alternatives végétales aux oeufs et aux crevettes

Lancée sous sa marque Garden Gourmet, son alternative aux œufs contient des protéines de soja et acides gras omega-3 et selon Nestlé peut-être utilisé comme "comme de vrais œufs".

Quelques mois après son arrivée aux commandes début 2017, le groupe avait été pris pour cible par le fonds activiste américain Third Point, qui reprochait à Nestlé de s'être endormi sur ses lauriers et laissé distancer par des entreprises plus petites mais plus en phase avec les nouvelles tendances de consommation.

Après avoir lancé un burger végétarien en 2019, le groupe suisse a multiplié les produits dit à base de plantes, dont des saucisses, nuggets de poulet ou encore une forme de thon végétal.

Selon une étude publiée en juin par la banque Crédit Suisse, le marché des alternatives à la viande et aux produits laitiers pèse déjà environ 14 milliards de dollars (12 milliards d'euros) au niveau mondial.

Très en vogue notamment avec l'essor des régimes dits flexitariens, ce marché pourrait atteindre 143 milliards de dollars d'ici 2030 et 1.400 milliards d'ici 2050, selon les projections des analystes de la banque suisse.