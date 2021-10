Bourse de Bruxelles - Les marchés européens regagnent plus d'un pour-cent

Colruyt (43,19) et Galapagos (42,77) s'effritaient tandis que KBC (80,34) et UCB (97,68) cédaient 0,1 et 0,4 pc. AB InBev (48,03) remontait de 1,1 pc et Ageas (42,02) de 1,6 pc, Aperam (45,18) et Umicore (49,16) rebondissant de 2,2 et 2,9 pc. GBL (96,06) et Sofina (349,40) étaient également positives de 1,4 pc, Elia (104,40) et Melexis (91,95) s'appréciant de 1,1 et 0,9 pc. Proximus (17,40) et Telenet (32,36) valaient 0,9 et 0,4 pc de plus que la veille, Orange Belgium (18,88) gagnant 0,4 pc tandis que Bpost (7,62) cédait 0,1 pc. Solvay (104,75) était positive de 2,5 pc et arGEN-X (258,30) de 1,6 pc.

Hors indice, Ter Beke (115,00) était suspendue tandis que Recticel (14,12) gagnait 0,7 pc après le lancement de l'OPA sur le titre. Exmar (4,80) reperdait 3,7 pc alors que Azelis (27,15) et Tessenderlo (32,40) progressaient de 2,1 et 1,9 pc, Greenyard (8,56) de 2,1 pc. Acacia Pharma (1,80) rebondissait de 4,6 pc tandis que Oxurion (2,20) gagnait 4 pc, Bone Therapeutics (1,50) et Biocartis (3,80) remontant de 1,9 et 1,2 pc.