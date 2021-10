Jacques Borlée: «Ensemble vers un même but, quel beau message!»

Coach emblématique des Tornados, groupe d’athlètes dont ses jumeaux Kevin et Jonathan sont les fers de lance et qui enquille les finales internationales sur le tour de piste depuis bientôt une quinzaine d’années, Jacques Borlée croit dur comme fer aux vertus de la dynamique collective. Avec Carole Bam, son homologue de l’équipe féminine, il n’a guère hésité lorsque la possibilité d’un relais mixte 4 × 400 m s’est fait jour, dans les calendriers et règlement internationaux (première expérience à Nassau en 2017, lors des championnats du monde de relais, puis apparition aux championnats du monde d’athlétisme à Doha en 2019).

Que signifiait pour vous la création de ce relais mixte en athlétisme ?