Ter Beke reprend les activités belges et néerlandaises de Sigma, l'action suspendue (2) L'entreprise alimentaire Ter Beke rachète les activités de Sigma en Belgique et aux Pays-Bas, acquérant ainsi des marques telles que Marcassou et Aoste, annonce-t-elle jeudi. Dans la foulée, l'action du groupe, connu pour la marque de lasagne Come a Casa, a été suspendue à la Bourse de Bruxelles, a signalé la FSMA, l'autorité des marchés financiers.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Cela jusqu'à la publication d'informations supplémentaires concernant la transaction annoncée. Celle-ci, dont le montant n'a pas été précisé, porte sur les six sites de production de Sigma, cinq en Belgique (Lievegem, Cornby, Amando, Dacor, Champlon) et un aux Pays-Bas, ainsi que sur les marques Imperial et Stegeman, telles que Marcassou, Leielander et Bistro, et les marques sous licence de Sigma (Aoste, Justin Bridou), détaille Ter Beke.

Les sites précités et leurs travailleurs poursuivront leur activité habituelle, assure le groupe alimentaire belge. La transaction devrait être clôturée dans les mois à venir, sous réserve des approbations des autorités de la concurrence.

A la suite de la décision de la FSMA de suspendre la négociation de l'action Ter Beke à la Bourse de Bruxelles, l'entreprise a apporté quelques précisions sur la transaction. Le groupe alimentaire belge fait ainsi savoir que le prix d'achat n'est pas définitivement établi et est sujet à des ajustements pour fuites et fonds de roulement, qui seront déterminés à la réalisation de la transaction. Ter Beke ne s'attend en outre pas à ce que l'opération ait un impact significatif sur son levier financier. L'entreprise prévoit d'ailleurs que la transaction contribue immédiatement à l'Uebitda du groupe. L'impact de la simulation sur le chiffre d'affaires consolidé de Ter Beke est estimé à environ 270 millions d'euros et un Ebitda d'environ 6 millions d'euros, communique-t-elle encore. Une fois le prix d'achat déterminé, Ter Beke le communiquera au marché, assure la société. "Unir nos forces avec Imperial et Stegeman nous permettra (...) de mieux répondre aux tendances du marché alimentaire, telles que l'importance accrue du snacking et l'adoption de produits végétariens et à base de plantes", commente Piet Sanders, CEO de Ter Beke. La multinationationale Sigma possède un portefeuille diversifié de marques de premier plan et exploite 70 usines et 210 centres de distribution dans 18 pays à travers quatre régions clés: le Mexique, l'Europe, les États-Unis et l'Amérique latine. En 2020, l'entreprise a déclaré un chiffre d'affaires de 6,347 milliards de dollars et un Ebitda de 684 millions de dollars.