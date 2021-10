Mustapha, un Marocain en France en quête de liberté

Pour son premier roman, David Hury nous plonge dans la France coloniale et celle de l’Occupation. À travers un destin improbable quoique réel, celui d’un Marocain amoureux de la liberté. Lisez le premier chapitre.

Qui est donc Mustapha ? Ou bien faut-il l’appeler Gustave ? Ou encore Marcel ? À travers l’improbable destinée d’un personnage qui a bel et bien existé, David Hury, reporter et photographe français, propose à 47 ans un premier roman, Mustapha s’en va-t-en guerre, qui mêle avec brio amour, amitié, colonies, résistance, trahison, guerre et paix.

Comment Mustapha, cet enfant de Figuig, un bled perdu dans l’Atlas à la frontière entre le Maroc et l’Algérie, se retrouve-t-il un jour en France du côté de la résistance gaulliste ? Gamin, il ne se voit pas cultiver les champs avec son père et son frère. Ses yeux scintillent à l’idée d’aller étudier en France. L’ascension sociale ? Peut-être. L’ambition de connaître une autre vie, sûrement. De découvrir le monde, quoi.