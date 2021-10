L'assurance soins de santé et indemnités plombée par les médicaments les plus chers (MC)

Les coûts bruts de ces médicaments sont passés de 814 millions à 2,15 milliards d'euros entre 2010 et 2019, sur un budget total des médicaments de 5,26 milliards d'euros. "Ils sont donc la principale cause de l'augmentation des dépenses du budget pharmaceutique", conclut la MC.

De plus en plus de médicaments (par exemple pour les maladies rares, le cancer, l'inflammation chronique...) ne peuvent être délivrés que par les pharmaciens hospitaliers aux patients ambulatoires.

Le médicament qui a le plus d'impact sur le budget est l'anticancéreux pembrolizumab (en moyenne 53.430 euros par patient et par an). Rien qu'à la Mutualité chrétienne, 1.575 patients en bénéficient.