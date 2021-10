Budget wallon: 150 millions d’économies sur les dépenses pour éviter la fuite en avant

Au terme d’un conclave mené à un train de sénateurs et doublé d’une phase de communication particulièrement poussive, le gouvernement wallon a fini par rendre publics, ce jeudi, les grands axes du budget de la Région pour 2022.

L’exécutif PS-MR-Ecolo reste fidèle à une méthodologie qui impose une lecture des chiffres à plusieurs niveaux. En Wallonie, il y a le budget ordinaire, et là tout roule. Mais il y a aussi les impondérables : un plan de relance à financer, une crise sanitaire à assumer et des inondations à absorber. Et du coup, on rentre dans le dur avec une trajectoire de réduction des dépenses programmée pour durer dix ans, sous réserve de ce que déciderait une nouvelle majorité.

Tentons une explication. Le gouvernement n’y va pas par quatre chemins : la trajectoire du retour à l’équilibre des finances régionales en 2024 est maintenue avec un déficit pour l’exercice 2022 de l’ordre de 207 millions, contre 400 millions en 2021.