«Little Miss Sunshine», version majorettes

Le monde est une soupe. Et toi, Annie, tu es une fourchette. » C’est ainsi qu’une infirmière résume la vie d’Annie. « Ça veut dire : on va pas ensemble, le monde et moi, » traduit la jeune fille, considérée comme « différente » parce qu’elle a un chromosome en plus. Ce n’est d’ailleurs pas la seule chose qu’Annie, trisomique, possède en surplus. De la joie, de l’amour, de la gentillesse, de l’originalité et une imagination non-conformiste dont elle arrose joyeusement son entourage. Disons que la soupe, elle l’avale goulûment alors, forcément, ça fait des éclaboussures, certaines qui laissent plus de traces que d’autres. Une vie qui déborde, illumine mais envahit aussi, chroniquée par Emilie Chazerand dans le bouleversant Annie au milieu.