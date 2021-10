Ian McEwan, Christophe Guilluy…: les poches des Livres du Soir

Une machine comme moi ***

Ian McEwan

Un jeune trader londonien s’offre Adam, le robot parfait – intelligent, sensible, maniant le paradoxe et l’ironie, d’une esthétique et d’un mental à ce point achevé qu’il est capable de tomber amoureux et même de faire l’amour à la petite amie du trader. Dans cette uchronie – nous sommes en 1982, Georges Marchais dirige la France et Thatcher a perdu la guerre des Malouines – la véritable question est : pourquoi développer des robots d’une telle perfection, surhumaine, alors que les humains peinent à se perfectionner et se complaisent dans leurs défauts ? Grinçant, drôle, détonnant.

Traduit de l’anglais par France Camus-Pichon, Folio, 432 p., 8,6 €

Le temps des gens ordinaires ***

Christophe Guilluy