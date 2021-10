Netflix augmente ses prix en Belgique

Le service de streaming Netflix a augmenté ses prix en Belgique, dont celui de la formule la moins chère. Une première depuis son lancement en Belgique en 2014. Celui-ci passera ainsi de 7,99 à 8,99 euros. Pour les nouveaux abonnés, les prix plus élevés s’appliquent immédiatement, les clients existants suivront progressivement.

Dans le détail, l’abonnement « basique » (définition standard et maximum un écran à la fois) passera de 7,99 à 8,99 euros par mois, celui dit « standard » (HD et jusqu’à deux écrans simultanés) de 11,99 à 13,49 euros par mois, et l’abonnement « premium » (Ultra HD et quatre écrans) de 15,99 à 17,99 euros mensuels.