Limande-sole, rouget barbet ou encornet: osez la pêche d’automne!

Riche en protéines, en phosphore et en fer, le poisson devrait être consommé au moins une fois par semaine, si l’on en croit les recommandations des nutritionnistes. Cabillaud, sole et turbot sont les poissons qu’on retrouve le plus fréquemment dans nos assiettes. D’autres poissons méconnus, et de saison, sont pourtant tout aussi intéressants.