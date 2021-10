Abdulrazak Gurnah, Nobel de littérature, écrivain du colonialisme

Une fois de plus, l’Académie suédoise nous surprend par son choix. L’écrivain tanzanien est l’auteur, peu connu en français, d’une œuvre tendue par le colonialisme et l’exil.

Abdulrazak Gurnah, avouons-le, n’est pas un écrivain très fréquenté dans nos librairies et nos bibliothèques. Si on surfe sur Amazon, on retrouve ses œuvres, en anglais, comme son roman le plus célèbre, Paradise, qui date de 1994, et son dernier, Afterlives, sorti en septembre 2020. Mais on trouve trois de ses romans en français aussi : le fameux Paradis, chez Denoël, ainsi que Près de la mer et Adieu Zanzibar, chez Galaade. Peut-être ce prix Nobel va-t-il inciter les éditeurs français à davantage le traduire : il y a encore sept romans et un recueil de nouvelles à offrir aux francophones.

Avouons-le aussi : je n’ai pas lu Gurnah. Cette présentation est donc puisée à des sources qui, elles, l’ont lu. Comme les membres de l’Académie suédoise qui ont récompensé le lauréat pour sa narration « empathique et sans compromis des effets du colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents ».