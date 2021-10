Le plan d'Apple pour les voitures : utiliser l'iPhone pour contrôler la clim' et la radio

Il est en effet question que, via CarPlay, l'automobiliste puisse bientôt interagir avec les relevés de température et d'humidité intérieures et extérieures, les zones de température, les ventilateurs et les systèmes de dégivrage, les paramètres de réglage des haut-parleurs, les sièges et les accoudoirs ou encore le compteur de vitesse, le tachymètre et le groupe d'instruments de carburant.