Le nouveau projet d’Apple pour les voitures

Apple, dont l’interface CarPlay est utilisée par des millions d’automobilistes pour écouter de la musique, obtenir un itinéraire et passer des appels téléphoniques, cherche à étendre sa portée dans les voitures. La société travaille ainsi sur une technologie qui permettrait d’accéder à des fonctions telles que le système de climatisation, le compteur de vitesse, la radio et les sièges, selon des sources proches du dossier citées par l’agence de presse Bloomberg.

Sept ans après son lancement, CarPlay est désormais proposé par la plupart des grands constructeurs automobiles. Ce projet IronHeart ferait franchir une nouvelle étape à l’interface, qui pourrait alors couvrir la quasi-totalité de la voiture. Les données pourraient également être utilisées par Apple ou des tiers pour créer de nouveaux types d’applications ou ajouter des fonctionnalités aux fonctions existantes.

Il est en effet question que, via CarPlay, l’automobiliste puisse bientôt interagir avec les relevés de température et d’humidité intérieures et extérieures, les zones de température, les ventilateurs et les systèmes de dégivrage, les paramètres de réglage des haut-parleurs, les sièges et les accoudoirs ou encore le compteur de vitesse, le tachymètre et le groupe d’instruments de carburant.