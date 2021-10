Marc Coucke investit dans des bus électriques néerlandais

Ebusco a annoncé jeudi vouloir entrer à la bourse d'Amsterdam. L'entreprise espère lever environ 300 millions d'euros. Cet argent doit être utilisé pour poursuivre la croissance de la société, également à l'échelle internationale. De plus, l'entreprise souhaite accroître la notoriété de sa marque.

Ebusco a été fondée il y a une dizaine d'années. Elle exploite désormais 346 bus dans sept pays européens. Le bus le plus récent de la société peut parcourir environ 575 kilomètres avec une batterie pleine qui devrait durer environ 25 ans. En plus des bus électriques, l'entreprise fournit également l'infrastructure de recharge pour les véhicules et une capacité de stockage de l'électricité.