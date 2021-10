Khalil Gibran, un auteur inspirant

Lorsque nous lui demandons quelle œuvre l’inspire particulièrement, l’actrice cite « Une chambre à soi », de Virginia Woolf, et « Le prophète », du poète Khalil Gibran, né au Liban en 1883 et décédé à New York en 1931.

Un livre inspirant ? « Une chambre à soi, de Virginia Woolf a été très important, c’est quand même le b.a.-ba du féminisme. Quand je l’ai découverte, j’étais déjà mariée, j’avais des enfants et je me suis rendu compte que je n’avais pas de chambre à moi. Fou, non ? Le prophète, de Khalil Gibran, fait de chants et de poèmes, m’a aussi beaucoup portée. Notamment le texte qui dit que les parents sont des arcs d’où jaillissent des flèches – les enfants – que nous devons soutenir : “Vos enfants ne sont pas vos enfants, ce sont les fils et les filles de la vie qui se désire.” Mes parents nous avaient élevés comme cela, j’ai essayé de faire de même avec mes enfants . »

Voici un extrait du Prophète (p.17-18) :

« Puis une femme qui tenait un nourrisson dans les bras lui dit, Parlez-nous des Enfants.

Et il déclara :