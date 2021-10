Nafissatou Thiam: «Mon principal objectif en 2022 sera les Mondiaux d’Eugene»

L’année 2021 a été exigeante pour l’athlète namuroise qui a pu conserver son titre olympique des épreuves multiples. « Cela a été une saison difficile et les JO ne sont jamais faciles, pour n’importe quel athlète. J’ai pu prendre du repos et à présent tout va très bien à nouveau. Le corps a besoin de temps pour s’en remettre et c’est pourquoi je ne reprendrai l’entraînement qu’à la fin du mois. J’ai encore besoin d’un peu temps pour être à 100 %. Et je trouve important de l’être avant de recommencer à s’entraîner. »

Les Mondiaux à Eugene auront lieu du 15 au 24 juillet l’an prochain et Nafissatou Thiam tentera d’y reconquérir un titre qu’elle avait gagné en 2017 à Londres. Elle fut ensuite vice-championne du monde à Doha en 2019.