Alexander De Croo sur l’Exécutif des musulmans: «On mérite mieux que ce genre de magouilles»

Le Premier ministre, Alexander De Croo, a haussé le ton jeudi en séance plénière de la Chambre face aux problèmes qui touchent l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB). Il a appelé l’institution qui représente le culte islamique et bénéficie à ce titre d’un financement public à se ressaisir et à faire preuve de professionnalisme et de transparence.

« Soyons clairs : si l’Exécutif des musulmans travaille avec de l’argent public, il ne peut y avoir aucun doute sur la façon dont ces moyens sont utilisés. Ce genre de magouilles, on mérite mieux que cela dans notre pays », a-t-il lancé en réponse à des questions de la N-VA, du Vlaams Belang et de l’Open VLD.