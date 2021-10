Jonathan Franzen: «Je suis trop jeune pour prendre ma retraite»

Nous sommes le jeudi 23 décembre 1971, à New Prospect, dans la banlieue de Chicago. C’est ici que se croisent – et se séparent – les chemins de la famille Hildebrandt. Russ, le père, pasteur de profession, fait secrètement la cour à une séduisante paroissienne – et n’arrive toujours pas à croire qu’il a perdu la direction du groupe de jeunes chrétiens Crossroads au profit d’un superviseur beaucoup plus jeune et charismatique répondant au nom de Rick Ambrose. Marion, la mère, suit secrètement une psychothérapie et, mis à part le petit Judson, les enfants suivent eux aussi leur propre route : Clem, le fils, abandonne ses études pour partir au Vietnam ; Becky, la fille, cherche à devenir encore plus populaire qu’elle ne l’est déjà ; et Perry, le surdoué, s’enfonce dans la drogue. Et si vous vous dites que les choses ne pourraient pas être pires pour la famille Hildebrandt en cette période de Noël, attendez de voir ce que leur réserve leur voyage de Pâques chez les Navajos d’Arizona.