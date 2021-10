Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Standard: Courtrai envisage une action contre le club liégeois

Luka Elsner est le nouvel entraîneur du Standard, avec Will Still comme adjoint. Mais Courtrai ne compte pas se laisser faire...

Luka Elsner sera donc le huitième entraîneur de l’ère Bruno Venanzi, si l’on ne prend pas en compte les intérims assurés par Eric Deflandre en juillet 2015 et José Jeunechamps en fin de saison 2016-2017. C’est beaucoup, en un peu moins de six ans et demi de présidence. C’est dire si la mission qui incombe aujourd’hui au technicien franco-slovène, débauché à Courtrai où il a mis fin de manière unilatérale, mercredi soir, au contrat que le liait jusqu’en juin 2024 aux Kerels, au grand dam de son employeur, sera compliquée au sein d’un club qu’il devra réveiller et remettre sur les rails du succès.