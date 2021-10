WRC: Sébastien Ogier en intérimaire de luxe chez Toyota

C’était attendu, ça vient d’être officialisé : Elfyn Evans et Kalle Rovanpera seront bien les deux pilotes titulaires qui disputeront toutes les manches du Mondial 2022 des rallyes au volant de la nouvelle Toyota Yaris Hybrid WRC. Et à la manière de ce que fait Hyundai depuis deux saisons, une troisième voiture sera partagée par Esapekka Lappi et Sébastien Ogier. Le probable prochain octuple champion du monde (seul son équipier gallois pourrait encore le priver de couronne cette année, mais compte tout de même 24 points de retard sur lui) n’avait pas caché qu’il aurait du mal à s’éloigner radicalement d’une compétition qu’il domine depuis une bonne décennie.

Nouveau copilote

Le nombre de rallyes qu’il disputera en 2022 n’a pas encore été formellement déterminé, mais on peut s’attendre à ce que celui-ci puisse être adapté en fonction de la position qu’occupera le Français au gré de ses participations ; on ne sait jamais, avec la réussite et le talent qu’on lui connaît, qui dit qu’il ne sera pas en mesure d’encore jouer le titre face à une concurrence si dispersée ? Détail important : Julien Ingrassia ne sera plus à ses côtés une fois cette saison-ci terminée. Et c’est le jeune Benjamin Veillas qui viendra rejoindre Ogier dans le baquet de droite de sa Toyota ; une position de copilote que Veillas a déjà occupée lors de tests.